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В Херсонском облсовете сообщили о госпитализации Мангера

Сегодня, 13:18
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В Херсонском облсовете сообщили о госпитализации Мангера - фото

Херсонский облсовет

Владислав Мангер

Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, госпитализирован из-за проблем с сердцем. 

Об этом корреспонденту УНИАН заявила пресс-секретарь Херсонского облсовета Галина Ляшевская.

По ее словам, сейчас Мангер находится на стационарном лечении в Херсонском областном кардиологическом диспансере.

"У него – проблемы с сердцем. Точный диагноз мне неизвестен. Знаю только, что Владиславу Николаевичу стало плохо вечером 5 апреля – в день, когда на него снова надели электронный браслет", - заявила Ляшевская.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко заявил, что запланированное на 15:30 8 апреля заседание Шевченковского райсуда Киева, на котором должно быть рассмотрено представление Генпрокуратуры о продлении на два месяца срока отстранения его подзащитного от должности председателя Херсонского облсовета, скорее всего, будет перенесено.

Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Он назвал это "политическим заказом" и заявил, что не намерен скрываться от следователей.

15 февраля суд избрал Мангер меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Позже его адвокат внес за него залог и глава облсовета вышел на свободу.

5 апреля на Мангера снова надели электронный браслет.

Нападение на исполняющую обязанности управляющей делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля 2018 года. Неизвестный облил девушку серной кислотой, в результате чего она получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Гандзюк скончалась в больнице 4 ноября. Официальная причина смерти:полиорганная недостаточность, химические ожоги с поражением 30-39% тела, нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений.

Теги:   Екатерина Гандзюк Херсон Владислав Мангер

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