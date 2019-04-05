На Мангера снова надели электронный браслет 5 апреля, 17:03 636 Цей матеріал також доступний українською khor.gov.ua Суд принял решение вернуть Мангеру электронный браслет 3 апреля khor.gov.ua

На подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк главу Херсонского облсовета Владислава Мангера днем 5 апреля надели электронный браслет.

Об этом сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало, передает Украинская правда.

"Сегодня в обед господин Мангер был приглашен в Днепровский отдел полиции города Херсона, где во исполнение решения суда ему одели электронное средство слежения", - сказал пресс-секретарь.

Тракало добавил, что полиция будет отслеживать перемещения Мангера. Согласно решению суда, Мангер имеет право передвигаться по Херсону, а для выезда из города должен получить разрешение следователя СБУ.

Напомним, 4 апреля сообщалось, что Мангер до сих пор без браслета. Решение вернуть ему электронный браслет Шевченковский районный суд принял 3 апреля.

Решение снять электронный браслет с Мангера и вернуть ему заграничный паспорт было принято 11 марта.

Напомним, Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Он назвал это "политическим заказом" и заявил, что не намерен скрываться от следователей.

15 февраля суд избрал Мангер меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Позже его адвокат внес за него залог и глава облсовета вышел на свободу.

Нападение на исполняющую обязанности управляющей делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля 2018 года. Неизвестный облил девушку серной кислотой, в результате чего она получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Гандзюк скончалась в больнице 4 ноября. Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги с поражением 30-39% тела, нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений.