В Херсоне возобновили подачу света и тепла

10 декабря, 17:25
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Жители и военные в Херсоне (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Жители и военные в Херсоне (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

По состоянию на субботу, 10 декабря, в освобожденном от россиян Херсоне восстановили электроснабжение и отопление.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

«После деоккупации прошло меньше месяца. На сегодняшний день в городе есть свет и тепло! Это возвращает город и область к нормальной жизни. Работы по восстановлению сетей продолжаются, оккупанты оставили после себя выжженную землю. Мы уже видели это в Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях», — написал он.

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По его словам, Херсон стал первым населенным пунктом Украины, где были организованы Пункты несокрушимости, и там продолжают наращивать их количество. Сейчас они открыты не только в виде палаток, но и в стационарных зданиях.

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Тимошенко добавил, что в области продолжают восстанавливать мосты, поврежденные россиянами. Так, мост на дороге Николаев — Херсон, которую называют «дорогой жизни», планируют полностью отремонтировать через несколько месяцев.

Чиновник также рассказал, что в город были доставлены несколько карет скорой помощи.

Ранее сообщалось, что специалисты начали восстановление трассы, соединяющей Николаев и Херсон. Работы должны быть завершены через несколько месяцев.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Херсон Свет Тепло Кирилл Тимошенко Война России против Украины

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