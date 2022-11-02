В Харьковской области задержали «звезду» российской пропаганды 2 ноября, 13:27 Женщина осталась сторонницей «русского мира», несмотря на агрессию РФ против Украины (Фото:Сергей Болвинов/Facebook)

Украинские правоохранители задержали в Харьковской области 60-летнюю «звезду» кремлевской пропаганды, публично поддерживавшую российских захватчиков.

Об этом сообщил у себя в Facebook начальник Следственного управления местной полиции Сергей Болвинов.

По его словам с началом военной агрессии РФ в 2014 году женщина выехала из Мироновского Бахмутского района Донецкой области, однако осталась ярой поклонницей так называемого «русского мира», хотя и не захотела перебраться в РФ, предпочтя остаться в Украине.

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«С самого начала оккупации Людмила поддерживала вооруженную агрессию против Украины и оккупационную администрацию… Она принимала участие в съемках сюжета российского Первого канала, где рассказала о положительных настроениях касательно оккупации, прославляла и оправдывала действия представителей России», — рассказал Болвинов.

Теперь в отношении коллаборантке начато уголовное производство по ч. 6 ст. 111−1 УК Украины. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 12 лет.