Переобулась. Фанатка РФ после деоккупации в Харьковской области пошла за украинской гумпомощью — видео

21 октября, 12:11
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Теперь стороннице РФ грозит до восьми лет лишения свободы (Фото:Коллаж НВ)

Теперь стороннице РФ грозит до восьми лет лишения свободы (Фото:Коллаж НВ)

Правоохранители начали расследование в отношении жительницы Купянск-Узлового Харьковской области, которая публично поддерживала РФ, а после освобождения поселка пошла за украинской гуманитарной помощью.

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Об этом в пятницу, 21 октября, сообщили в Офисе генерального прокурора.

Офис генпрокурора
Фото: Офис генпрокурора

Разоблачить коллаборантку удалось благодаря обнародованным в соцсетях видео.

На одном из них женщина дает интервью кремлевской пропаганде, заявляя о своей поддержке российских захватчиков, с приходом которых «стала чувствовать себя в безопасности», и жалуется на то, что ее ребенка «задавили с этим украинским языком».

Видео дня

На втором же, снятом после деоккупации населенного пункта, она уже стоит в очереди за продуктовыми пайками и «благодарит» Украину за помощь.

На данное время стороннице так называемого «русского мира» уже сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 436−2 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Харьковская область Российская пропаганда Коллаборант Война России против Украины

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