Получал выплаты переселенца. В Харькове задержали бывшего боевика «ДНР»

17 августа, 22:10
Задержанный со своим товарищем (Фото:Сергей Болвинов / Facebook)

Задержанный со своим товарищем (Фото:Сергей Болвинов / Facebook)

В Харькове задержали мужчину, который в течение 2016−2017 годов воевал на стороне боевиков на Донбассе.

Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

По словам Болвинова, мужчина был наводчиком гаубицы Гвоздика.

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«После того, как его перестали устраивать условия существования в так называемой „ДНР“ — освободился и переехал в Россию», — говорится в сообщении.

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Со временем мужчина переехал в Харьков, где начал получал выплаты как внутренне перемещенное лицо. Однако правоохранителям удалось его задержать и теперь проверяется информация, не связан ли он со спецслужбами страны-оккупанта.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   ДНР Российская агрессия Харьков Война России против Украины

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