Получал выплаты переселенца. В Харькове задержали бывшего боевика «ДНР»
Задержанный со своим товарищем (Фото:Сергей Болвинов / Facebook)
В Харькове задержали мужчину, который в течение 2016−2017 годов воевал на стороне боевиков на Донбассе.
Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.
По словам Болвинова, мужчина был наводчиком гаубицы Гвоздика.
«После того, как его перестали устраивать условия существования в так называемой „ДНР“ — освободился и переехал в Россию», — говорится в сообщении.
Со временем мужчина переехал в Харьков, где начал получал выплаты как внутренне перемещенное лицо. Однако правоохранителям удалось его задержать и теперь проверяется информация, не связан ли он со спецслужбами страны-оккупанта.
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