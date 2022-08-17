Россияне из РСЗО обстреляли север Харькова

17 августа, 00:26
Последствия российских ударов по Харькову (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Последствия российских ударов по Харькову (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Вечером во вторник, 16 августа, российские оккупанты при помощи ракетных систем залпового огня обстреляли северные районы Харькова.

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что оккупанты ударили по Салтовке.

«Многострадальная Салтовка снова под обстрелом. Попадание РСЗО в землю возле жилого дома. Выбиты окна, посечены стены. Пострадавших предварительно нет. Впереди ночь — уже привычное время обстрелов Харькова. Будьте осторожны», — сообщил мэр Харькова.

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В ночь на вторник, 16 августа, российские оккупанты обстреляли пять из девяти районов города. Такого радиуса обстрелов города не было давно.

https://www.youtube.com/watch?v=JCwqOKCRd30
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Харьков РСЗО Война в Украине Игорь Терехов Война России против Украины

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