СБУ задержала «расконсервированного» агента ФСБ, который наводил ракеты на Харьковскую ОГА

12 августа, 12:36
Злоумышленник был завербован ФСБ еще в 2019 году (Фото:СБУ)

Злоумышленник был завербован ФСБ еще в 2019 году (Фото:СБУ)

Задержан корректировщик российских захватчиков, который наводил ракетные удары противника на объекты городской инфраструктуры Харькова.

Об этом в пятницу, 12 августа, рассказали в Службе безопасности Украины.

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Как сообщается, злоумышленником оказался «расконсервированный» агент ФСБ, который ранее работал в правоохранительных органах и был завербован во время пересечения российской границы еще в 2019 году.

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Среди прочей коллаборантской деятельности, на его счету удары по зданию Харьковской областной госадминистрации и еще, по меньшей мере, семи гражданских объектах.

«После получения оперативного псевдонима и прохождения инструктажа, в частности, по мерам конспирации, злоумышленник был переведен в „режим ожидания“. После начала полномасштабного вторжения России на связь с агентом вышел его российский куратор и поставил задачу по разведывательно-подрывной деятельности на востоке Украины», — рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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В случае успешного выполнения указаний ФСБ обещала своему агенту вывести его на территорию РФ и оформить ему гражданство.

Во время обыска у задержанного правоохранители изъяли противопехотные мины, огнестрельное оружие с боеприпасами, средства связи и компьютерную технику с доказательствами тайной переписки с представителем оккупантов.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1558015662710292480
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Шпионаж Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) ФСБ Харьков Харьковская ОГА Коллаборант Российская агентура Война России против Украины

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