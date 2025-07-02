Пожары и пострадавшие: спасатели показали последствия российской атаки дронами на Харьков и область — фото

2 июля, 08:45
Последствия российской атаки дронами на Харьков и область 2 июля 2025 года (Фото: ГСЧС Харьковщины)

Последствия российской атаки дронами на Харьков и область 2 июля 2025 года (Фото: ГСЧС Харьковщины)

Войска страны-агрессора России в ночь на среду, 2 июля, атаковали дронами Новобаварский район города Харькова и Купянский район области, в результате чего пострадали три человека, сообщает ГСЧС.

В Харькове в результате попадания загорелось одноэтажное здание, которое не эксплуатируется, на площади около 300 квадратных метров. Также повреждены СТО, многоквартирный дом, нежилое и административное здания, остановка общественного транспорта. Спасатели ликвидировали пожар.

ГСЧС Харьковщины
Фото: ГСЧС Харьковщины
Также оккупанты ударили дронами по селам Боровское и Волошская Балаклея Купянского района, зафиксировано попадание по территории двух сельскохозяйственных предприятий, возник пожар. По данным ГСЧС, пострадали три человека.

ГСЧС Харьковщины
Фото: ГСЧС Харьковщины
ГСЧС Харьковщины
Фото: ГСЧС Харьковщины

Ранее 2 июля глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате попадания БпЛА в Боровском Купянского района есть погибший и раненый.

Олег Синегубов / Telegram
Фото: Олег Синегубов / Telegram

По его данным, всего за сутки в регионе в результате обстрелов РФ пострадали четыре человека. В с. Ольховатка ранена 51-летняя женщина, в с. Боровское — 22-летний и 90-летний мужчины, а также 50-летняя женщина.

