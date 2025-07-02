РФ ударила шахедом по Харькову: зафиксировано попадание в одном из районов города, вспыхнул пожар

2 июля, 05:19
Российские шахеды атаковали Харьков (фото иллюстративное) (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Российские шахеды атаковали Харьков (фото иллюстративное) (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на среду, 2 июля, российские оккупанты атаковали Харьков ударными БПЛА. В городе прогремели взрывы. Под ударом оказался Новобаварский район.

Обновлено в 05:19. Как сообщил Игорь Терехов, пожар на месте прилета БПЛА в Новобаварском районе локализован.

«Два человека эвакуированы „Красным Крестом“ из домов, вблизи которых произошел удар. Пострадавших на данную минуту нет», — отметил он.

Об ударе по Харькову сообщил городской голова Игорь Терехов.

«В результате удара по Новобаварскому району, горит одноэтажное нежилое сооружение. Информация о пострадавших пока не поступала. Обследование мест, прилегающих к удару, продолжается», — написал он в Telegram.

Как позже сообщил галва Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате атаки вспыхнули боксы на СТО.

«В результате обстрела (предварительно БПЛА типа „Герань-2“) горят боксы СТО в Новобаварском районе. Ориентировочно, огнем охвачена площадь 300 м.кв. На месте работают подразделения ГСЧС», — отметил он.

