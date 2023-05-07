Часто выбирают символические даты. В ГУР предупреждают о возможных провокациях со стороны РФ 9 мая 7 мая, 11:37 Красная площадь, 3 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Российские спецслужбы могут готовить провокации против гражданского населения РФ и Белоруссии на 9 мая.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР в Telegram.

«Начиная с 2014 года оккупанты используют подобного рода провокации, и не исключено, что и сейчас мы с этим столкнемся. В этой ситуации провокации могут быть направлены российскими спецслужбами против российского гражданского населения и приурочены к определенным датам, например, 9 мая», — заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

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Он также предположил, что россияне могут организовать провокации и против Беларуси, чтобы с помощью операции под фальшивым флагом втянуть белорусскую армию в войну против Украины.

«Никто ни в Украине, ни в остальном мире в подобные представления уже не поверит. Хотя это не значит, что провокаций не будет», — добавил представитель.

В этом году парад в Петербурге пройдет без авиации. Власти также заявили, что меры безопасности будут значительно сильнее, чем в прошлые годы, но не раскрыли детали.

Более 20 городов России решили вообще не проводить парады в этом году — преимущественно власти объясняют это «соображениями безопасности».