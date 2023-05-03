«Постановка российских ФСБшных чекистов». После удара дронов по Кремлю начнется истерия — интервью NV с Мусиенко 3 мая, 20:22 NV Премиум Красная площадь после вроде бы ударов дронами по Кремлю. (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

3 мая пропагандистские ресурсы страны-террориста сообщили об ударе беспилотниками по Кремлю.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат об инциденте высказался так: «Що це було? Мабуть, НЛО».

Так называет летающие объекты в центре Москвы Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, ведь, говорит он, идентифицировать дрон пока сложно.

Видео дня

В интервью Radio NV Мусиенко объяснил, почему считает ночную атаку на Кремль постановкой российских ФСБшных чекистов.

— Я уверен, вы посмотрели видео удара дронами по Кремлю. Действительно мы можем утверждать, что это мы? Если это мы, то зачем? Можно ли было представить, что ночью сидит Путин, смотрит в окошко и ждет, пока его убьют украинским беспилотником?

— В вашем вопросе уже частично и ответ. Во-первых, относительно целесообразности. Кремль сам по себе не имеет никакой военной целесообразности. Путин там если и появляется, то очень редко, очень редко. Очевидно, что там чаще появляются, возможно, его двойники. Но я думаю, что в ночное время никого из них там не было.