В Днепре разоблачили ботоферму, через которую пропаганда РФ пыталась влиять на жителей ЕС 20 октября, 14:53 Ботоферма состояла из около 10 тысяч фейковых аккаунтов (Фото:СБУ)

Киберспециалисты ликвидировали в Днепре вражескую ботоферму, через которую распространялась российская пропаганда.

Об этом в четверг, 20 октября, сообщили в Службе безопасности Украины.

Для распространения кремлевских нарративов было создано около 10 тысяч фейковых аккаунтов, через которые в соцсетях распространялся манипулятивный контент, в том числе фейковые комментарии «известных экспертов» и «политологов».

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Организатором ботофермы оказалась бывшая работница IT-сферы, на которую с началом полномасштабного вторжения РФ вышли представители российских спецслужб, предложив работать на них.

При этом целью пропаганды были как украинцы, так и жители стран Евросоюза.

Если первых склоняли к «свержению власти», то вторых агитировали поддерживать РФ, убеждая, что ее агрессия якобы является оправданной.

Пособнице оккупантов уже сообщено о подозрении по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнице может грозить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.