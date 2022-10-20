В Днепре разоблачили ботоферму, через которую пропаганда РФ пыталась влиять на жителей ЕС

20 октября, 14:53
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Ботоферма состояла из около 10 тысяч фейковых аккаунтов (Фото:СБУ)

Ботоферма состояла из около 10 тысяч фейковых аккаунтов (Фото:СБУ)

Киберспециалисты ликвидировали в Днепре вражескую ботоферму, через которую распространялась российская пропаганда.

Об этом в четверг, 20 октября, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Для распространения кремлевских нарративов было создано около 10 тысяч фейковых аккаунтов, через которые в соцсетях распространялся манипулятивный контент, в том числе фейковые комментарии «известных экспертов» и «политологов».

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Организатором ботофермы оказалась бывшая работница IT-сферы, на которую с началом полномасштабного вторжения РФ вышли представители российских спецслужб, предложив работать на них.

При этом целью пропаганды были как украинцы, так и жители стран Евросоюза.

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Если первых склоняли к «свержению власти», то вторых агитировали поддерживать РФ, убеждая, что ее агрессия якобы является оправданной.

Пособнице оккупантов уже сообщено о подозрении по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнице может грозить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid02aKch1C5SAuufdVzYPrZQjwd2hyGgAec3rkcK3XonLCjuU8HycS9Su9N16kpz9PdSl
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Евросоюз Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Российская пропаганда Город Днепр Война России против Украины ботоферма

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