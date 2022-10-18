Цель — посеять панику. РФ делает много ложных вбросов о функционировании иностранных дипломатических представительств в Украине — МИД 18 октября, 13:08 В МИДе предупредили, что РФ делает много ложных вбросов о функционировании иностранных дипломатических представительств (Фото:НВ)

Представитель МИД Олег Николенко заявил, что сейчас есть много ложных вбросов о функционировании иностранных дипломатических представительств, в основном их делают российские источники для того, чтобы посеять панику.

По его словам, последний пример — внезапное "закрытие" посольства Сербии, которое действительно выехало из Киева еще в марте.

«Мы постоянно поддерживаем связь с иностранными посольствами, которые вернулись в Украину после 24 февраля. Пока ни одно учреждение — США, Великобритании, Канады, ЕС и многие другие — не сообщало о намерениях уехать за пределы украинской территории. Все на месте», - написал он в Facebook.

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Николенко добавил, что Украина очень ценит, что иностранные дипломаты остаются вместе с украинцами в это непростое время.

Фото: www.facebook.com/oleg.nikolenko.50

«Мы благодарны им за это. Ситуация с безопасностью постоянно меняется, а обязанностью каждого государства является забота о своих гражданах за рубежом», — заявил он.

Спикер МИД подчеркнул, что с интенсификацией Россией ракетных обстрелов и атак дронами-камикадзе по гражданской инфраструктуре некоторые страны возобновили рекомендации для своих граждан выехать за пределы Украины.

«Аналогично делает и Украина, когда речь идет об угрозе для украинцев за границей. Воспринимаем рекомендации Китая и Египта как реагирование на обстрелы Россией Киева 10 октября», — написал он.

Николенко заявил, что Украина имеет дело с коварным врагом.

«Неделю назад Россия попала по двум дипломатическим учреждениям в Киеве, нанеся разрушения их зданиям. Призываем иностранных дипломатов, равно как и украинцев, не пренебрегать сигналами тревоги и прятаться в укрытиях, когда возникает опасность», — написал он.