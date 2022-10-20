Грузинский канал заявил об «уничтожении» РФ колонны ВСУ, показав кадры из компьютерной игры — видео 20 октября, 10:44 «Разгром колонны ВСУ» оказался компьютерной графикой (Фото:Коллаж НВ)

Прокремлевски настроенный грузинский пропагандистский канал Sezoni-TV заявил о якобы уничтожении войсками РФ колонны бронетехники ВСУ, а в качестве «доказательств» показал кадры из компьютерной игры.

На это обратили внимание пользователи соцсетей, опубликовав видео с отрывком соответствующей программы.

В нем утверждается, что российские военные «заманили украинскую армию в огневой мешок» и «уничтожили бронетанковую дивизию».

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При этом один из гостей студии настаивает, что речь идет о бойцах ВСУ, проходивших подготовку в Великобритании.

Когда же ведущий решил показать «уникальные кадры», оказалось, что «разгром украинской колонны» — всего лишь компьютерная графика.

Как выяснилось, грузинские пропагандисты пустили в эфир видео боя из известного военного симулятора Arma-3.