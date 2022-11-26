Удар РФ по Днепру: что известно. Разрушены семь частных домов, 13 жителей пострадали, среди них подросток 26 ноября, 20:50 Последствия российских обстрелов (Фото:Полиция Днепропетровской области)

В субботу, 26 ноября, Россия нанесла ракетный удар по Днепру. В результате атаки разрушены по меньшей мере семь частных домов, 13 человек пострадали, среди них 17-летний юноша.

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«Государству-террористу уже давно следовало осознать: мы никогда не отдадим свою свободу. А за все страдания, которые она принесла на нашу землю, обязательно придется отвечать. Перед судом и историей», — заявил президент.



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17:55 Все пожары после удара по Днепру ликвидированы, кроме частных домов разрушен склад — ГСЧС

Специалисты ГСЧС показали последствия сокрушительных ракетных ударов РФ по Днепру (попадания зафиксированы в Амур-Нижнеднепровском и Самарском районах города).

По состоянию на вечер 26 ноября в результате ракетных обстрелов разрушены семь частных домов, многие постройки получили повреждения. На месте попадания возникло несколько очагов возгорания. Все пожары уже ликвидированы. Еще одна ракета попала в складское помещение. Часть здания разрушена.

По информации ГСЧС, пострадали 10 человек, из них 1 ребенок. Одну женщину спасатели извлекли из-под завалов дома. Специалисты службы до сих пор работают на месте происшествия и разбирают завалы в поисках людей.

16:25 Спасатели продолжают искать людей под завалами

Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, обнародовав новые фото с места попадания трех российских ракет.



Он подтвердил, что из-за очередной атаки врага пострадали семь частных домов, 13 человек обратились за помощью к врачам, четверо из них госпитализированы. Среди раненых есть тяжелые.



По состоянию на 15:00 глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил, что к медикам обратились уже 13 человек, пострадавших из-за ракетного удара по Днепру.

Четверо из них госпитализированы в больницу, в том числе 17-летний юноша.

На месте прилетов работают все службы, спасатели продолжают разбирать завалы. Число пострадавших может увеличиться: по данным Резниченко, под завалами может находиться человек.



В 13:16 Резниченко сообщал о шести пострадавших. Было известно, что как минимум одна женщина в тяжелом состоянии.

«Россияне попали по мирному кварталу», — добавил глава ОВА.

12:54 По данным полиции, оккупанты обстреляли дома в частном секторе в Амур-Нижнеднепровском районе.

12:36 Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко отметил, что известно о семи частично разрушенных частных домах. Взрыв спровоцировал пожар.

«Предварительно пострадала женщина. Ее вытащили из-под завалов и доставили в больницу», — говорится в сообщении.

12:01 Мэр Днепра Борис Филатов подтвердил " прилет" по городу .

«По предварительным данным, после „прилета“ городские коммуникации и инфраструктура не пострадали. Есть автоматическое отключение нескольких трансформаторных подстанций. Подробности обстрела и информацию о жертвах ждем. Аварийные службы уже все выехали на место», — написал он.