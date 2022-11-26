Российские войска всю ночь обстреливали Никопольский район 26 ноября, 07:36 Россияне снова обстреляли Днепропетровщину (архивное фото) (Фото:Валентин Резниченко / Telegram)

В ночь на субботу, 26 ноября, российские войска в очередной раз обстреливали Никопольский район Днепропетровской области.

Как сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, враг пять раз обстрелял Никопольщину из Градов и тяжелой артиллерии.

Россияне выпустили на Никополь, Марганец и окрестные села около 60 снарядов.

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Обошлось без погибших и раненых.

Представители ГСЧС обследуют пострадавшие территории. Выясняют детали обстрелов.

В остальных районах области ночь прошла без тревог и чрезвычайных ситуаций и в эту минуту спокойно.