Российские войска всю ночь обстреливали Никопольский район
Россияне снова обстреляли Днепропетровщину (архивное фото) (Фото:Валентин Резниченко / Telegram)
В ночь на субботу, 26 ноября, российские войска в очередной раз обстреливали Никопольский район Днепропетровской области.
Как сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, враг пять раз обстрелял Никопольщину из Градов и тяжелой артиллерии.
Россияне выпустили на Никополь, Марганец и окрестные села около 60 снарядов.
Обошлось без погибших и раненых.
Представители ГСЧС обследуют пострадавшие территории. Выясняют детали обстрелов.
В остальных районах области ночь прошла без тревог и чрезвычайных ситуаций и в эту минуту спокойно.