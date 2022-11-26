Зеленский — об ударе по Днепру: За все принесенные страдания Россия ответит перед судом и историей 26 ноября, 20:03 Последствия российской атаки по Днепру 26 ноября (Фото:Zelensky/Official/Telegram)

Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар России по Днепру, в результате которого пострадали 13 человек.

В его Telegram опубликованы фото последствий атаки оккупантов.

«Государству-террористу уже давно следовало осознать: мы никогда не отдадим свою свободу. А за все страдания, которые она принесла на нашу землю, обязательно придется отвечать. Перед судом и историей», — заявил Зеленский.

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В субботу, 26 ноября, Россия нанесла ракетный удар по Днепру. В результате атаки разрушены по меньшей мере семь частных домов, 13 человек пострадали, среди них 17-летний юноша.

В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 17:00 ликвидировали все пожары, возникшие в результате удара. Кроме домов, разрушен склад.