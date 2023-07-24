В Дании сожгли Коран перед посольством Ирака

24 июля, 17:24
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В Дании сожгли Коран (Фото:Скриншот видео)

В Дании сожгли Коран (Фото:Скриншот видео)

В столице Дании, Копенгагене, два представителя группы Данские патриоты в качестве протеста подожгли перед посольством Ирака копию Корана.

Об этом сообщает Reuters.

Люди из этой же группы ранее провели аналогичную демонстрацию и вели прямую трансляцию событий в Facebook. Правительство Дании тогда осудило поджог.

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В понедельник, 24 июля, организатор демонстрации в Копенгагене растоптал копию Корана и поджег книгу на подставке из фольги рядом с лежавшим на земле иракским флагом.

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1666652927152153&t=0

В Иране и Ираке бушевали протесты после того, как Дания и Швеция разрешили сжечь Коран в соответствии с правилами защиты свободы слова.

В четверг 20 июля в центре Багдада (столица Ирака) сотни людей штурмовали посольство Швеции и подожгли его в знак протеста против очередной акции с сожжением Корана. После этого персонал посольства Швеции в Ираке временно эвакуирован в Стокгольм.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Ирак Дания Коран

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