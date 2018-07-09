09 июля 2018, понедельник

В Чернобыльской зоне задержали мужчину, собравшего 12 килограммов радиоактивной черники

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Ягоды направили на экспертизу

Ягоды направили на экспертизу

Правоохранители задержали в Чернобыльской зоне отчуждения 41-летнего жителя Полесского района.

Как сообщили в Нацполиции, мужчина занимался сбором радиоактивных ягод (черники).

"Собрал более 12 кг лесных ягод для дальнейшего перемещения за пределы зоны отчуждения. Правонарушителя обнаружили во время патрулирования зоны ЧАЭС в районе села Ясень. Ягоды изъяли и направили на соответствующую экспертизу для определения уровня радиации", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что теперь задержанному грозит штраф за проникновение в зону отчуждения без разрешительных документов.

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