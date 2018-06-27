В Чернобыльской зоне задержали девушку, собиравшую чернику для продажи - полиция

Правоохранители задержали в Чернобыльской зоне отчуждения девушку, собиравшую чернику для продажи.

Об этом сообщили в Нацполиции.

"Вблизи Села Новые Соколы обнаружили 24-летнюю девушку, которая собрала в чернобыльском лесу 10 литров черники. Лесные ягоды, которые были изъяты, вероятнее всего предназначались на продажу. Чернику направлено на соответствующую экспертизу, по результатам которой специалисты определят в ней уровень радиации", - говорится в сообщении.

Кроме того, в этот же день вблизи отселенного поселка Полесское правоохранители обнаружили 43-летнего мужчину, который собирал металлолом.

Ранее сообщалось, что в Чернобыльской зоне отчуждения задержали 19-летнего сталкера из Польши.