08 июня 2018, пятница

В Чернобыльской зоне возник новый пожар

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Снимок с места пожара около ЧАЭС 5 июня
Фото: Наталья Левина/Facebook

Снимок с места пожара около ЧАЭС 5 июня

Около 13:17 пятницы, 8 июня, произошло возгорание сухой подстилки около села Копачи в Чернобыльской зоне Киевской области.

В этот раз пожар распространился на площади около 1 гектара.

На данный момент его локализировали на площади 0,8 га. Распространения огня остановили уже через час.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции по ядерному регулированию Украины со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

К тушению пожара привлекли семь единиц техники и 45 человек. В случае осложнений, спасатели приготовили пожарные самолеты Ан-32П и вертолет МИ-8.

В ведомстве заявили, что радиационный фон на площадке ЧАЭС остается без изменений. Угроза для персонала станции отсутствует.

Напомним, утром 5 июня в зоне отчуждения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га. 

6 июня пожар был локализирован на общей площади около 2 га.

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7 июня пожар в лесу в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС был полностью ликвидирован.

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