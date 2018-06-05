ГСЧС: в Чернобыле горит не лес, а подстилка. Огонь пока не локализирован

По состоянию на 20:00 во вторник, 5 июня, спасатели продолжают ликвидацию возгорания лесной подстилки в Чернобыльской зоне.

Пожар охватил 10 гектаров территории в Киевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Глава ГСЧС Николай Чечеткин ранее заявлял, что радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы.

Авиация спасателей уже сбросила 86 тонн воды. На месте событий работают два самолета АН-32П и вертолет Ми-8, к тушению пожара в зоне отчуждения привлекли 126 человек и 29 единиц техники

"Радиационный фон в зоне отчуждения контролируется системой контроля радиационного состояния (АСКРС) ГСП "Экоцентр" в непрерывном режиме на 39 пунктах. Данные круглосуточно проступают в диспетчерский центр раз в час, а в условиях чрезвычайной ситуации - раз в 2 минуты. Система переведена в режим ЧС. Учитывая радиологическую значимость пожара, на территории зоны отчуждения усилены контроль над радиационной ситуацией", - заявили в пресс-службе Минэкологии.

В то же время ZN.UA со ссылкой на источник уточняет, что горит не так называемый Рыжий лес (свидетель взрыва на ЧАЭС), а выросший на его месте молодняк. Изначально пожар охватил территорию около 15 га. Впоследствии площадь возгорания удалось сократить.

Ранее сообщалось, что на территории Чернобыльской зоны загорелся так называемый Рыжий лес.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в Украине ожидается высокий уровень пожарной (5 класса) опасности по всей стране. Причины высокой вероятности пожаров - жаркая и ветреная погода и малое количество осадков.