Пожар в Чернобыльской зоне ликвидирован

В четверг, 7 июня, ликвидирован пожар, вспыхнувший в лесном массиве в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

"В 17:50 пожар в лесном массиве в Зоне отчуждения ликвидирован", - сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, радиационный фон в Киеве, Чернобыле и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы.

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Напомним, что утром 5 июня в зоне отчуждения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га. 6 июня пожар был локализирован на общей площади около 2 га.