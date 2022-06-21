Один из руководителей Укрэнерго перешел на сторону оккупантов — СБУ

21 июня, 14:53
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Оккупанты назначили коллаборанта фейковым главой «Мариупольских магистральных сетей» (Фото:Pascal Rossignol / Reuters)

Оккупанты назначили коллаборанта фейковым главой «Мариупольских магистральных сетей» (Фото:Pascal Rossignol / Reuters)

Сотрудники СБУ разоблачили в работе на российских оккупантов начальника одного из региональных подразделений Национальной энергетической компании Укрэнерго.

Как сообщается, злоумышленник добровольно согласился сотрудничать с захватчиками, за что они назначили его фейковым руководителем так называемых «Мариупольских магистральных сетей».

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«После назначения он передал оккупационной администрации активы захваченного объекта и организовал отсоединение его мощностей от Объединенной энергосистемы Украины. В настоящее время предателю сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Продолжаются комплексные меры по его задержанию и привлечению к ответственности», — рассказали в спецслужбе.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Мариуполь Российская агрессия Укрэнерго Коллаборант Война России против Украины

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