Один из руководителей Укрэнерго перешел на сторону оккупантов — СБУ 21 июня, 14:53 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты назначили коллаборанта фейковым главой «Мариупольских магистральных сетей» (Фото:Pascal Rossignol / Reuters)

Сотрудники СБУ разоблачили в работе на российских оккупантов начальника одного из региональных подразделений Национальной энергетической компании Укрэнерго.

Как сообщается, злоумышленник добровольно согласился сотрудничать с захватчиками, за что они назначили его фейковым руководителем так называемых «Мариупольских магистральных сетей».

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«После назначения он передал оккупационной администрации активы захваченного объекта и организовал отсоединение его мощностей от Объединенной энергосистемы Украины. В настоящее время предателю сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Продолжаются комплексные меры по его задержанию и привлечению к ответственности», — рассказали в спецслужбе.

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