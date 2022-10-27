Суд Чехии приговорил к тюремному сроку блогеров, оскорблявших украинских беженцев 27 октября, 14:18 Блогеров признали виновными в клевете и разжигание ненависти (Фото:Novinky)

В чешском городе Кладно местный суд приговорил к тюремному сроку блогеров Патрика Тушля и Томаша Чермака за оскорбления в адрес украинцев.

Об этом сообщает новостной ресурс Novinky.

Поводом для уголовного дела о клевете и разжигании ненависти в отношении представителей других рас, наций или этнических групп стали видео, в которых блогеры оскорбляли украинцев, которые приехали в Чехию, спасаясь от российской агрессии.

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В них они позволили себе ряд унизительных и нецензурных высказываний, в частности, обзывали беженцев «дерьмом».

«Украинцы начинают размножаться здесь. Одна демонстрация за другой. Мы должны действовать сейчас, иначе окажемся в аду», — возмущались блогеры.

За язык ненависти в адрес украинцев Тушля был приговорен к 10 месяцам лишения свободы, а Чермака к шести.