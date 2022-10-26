В Чехии на памятнике красноармейцу дорисовали ворованную стиральную машинку 26 октября, 06:35 Памятник красноармейцу в Литомержице (Фото:Оперативний ЗСУ/Telegram)

В городе Литомержице на севере Чехии неизвестные разрисовали постамент памятника солдату красной армии.

Об этом сообщает местное издание Novinky.



На основании памятника нарисовали стиральную машинку, что является отсылкой на многочисленные случаи мародерства среди российских оккупантов в Украине. Также сам памятник облили красной краской.

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Фото: Novinky

Мэр Литомержице Радек Леви заявил, что коммунальные службы города удалят краску.

«Чем разрисовали памятник, будут выяснять технические службы города. В соответствии с этим будет выбран соответствующий метод выведения, который также не нанесет вреда статуе», — заявил мэр.