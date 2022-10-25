С 25 октября. Чехия закрыла въезд россиянам с шенгенскими визами 25 октября, 10:49 Чехия закрыла въезд россиянам по шенгенским визам (Фото:yacubee/pixabay.com)

Со вторника, 25 октября, Чехия закрыла въезд россиянам по шенгенским визам.

Об этом идет речь в сообщении на сайте МИД Чехии.

Таким образом, Чехия присоединилась к странам Балтии, Польше и Финляндии, которые на прошлых неделях закрыли границы для российских туристов.

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Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что пока в Украине российские ракеты падают на детские площадки и на людей, которые идут на работу, в Чехию через международный аэропорт ежедневно едут до 200 граждан РФ.

«Поэтому мы договорились, что гражданам России, прибывающим на территорию Чехии через внешние шенгенские границы, то есть через наш международный аэропорт, будет отказано во въезде с туристической, спортивной или культурной целью. Эта мера будет касаться тех, кто имеет действительную шенгенскую визу, выдаваемую любой страной-членом ЕС», — сказал министр.

С 19 сентября Польша, Эстония, Латвия и Литва запретили въезд гражданам России с туристическими шенгенскими визами, выданными странами ЕС.



12 сентября вступило в силу решение Совета Евросоюза о приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией на фоне полномасштабного вторжения российских войск в Украину.



После объявления в России «частичной мобилизации» на фоне больших потерь войск РФ в Украине россияне начали массово покидать страну.

30 сентября выдачу туристических виз россиянам приостановила Финляндия.