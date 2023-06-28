В центре соцобслуживания Днепропетровской области двое сотрудников растратили почти 1 млн гривен на закупке продуктов 28 июня, 13:39 В Днепропетровской области будут судить двух сотрудников центра социального обслуживания (Фото:Днепропетровская областная прокуратура)

В Новомосковске Днепропетровской области служащие Территориального центра социального обслуживания растратили почти миллион гривен на схеме закупки продуктов, которые закупались для малообеспеченных граждан города.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

Отмечается, что в марте 2022 года директор и заведующий отделением центра социального обслуживания, который отвечал за публичные закупки, разработали преступную схему по закупке продуктов малообеспеченным жителям Новомосковска.

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При содействии подозреваемых, в тендере на закупки победило общество, которое предложило цены значительно выше рыночных.

После этого служащие заключили договор на поставку мясных консервов по цене 135 гривен за единицу, когда рыночная цена составляла 73 гривны. Так, подозреваемые нанесли городскому бюджету ущерб на сумму почти 1 миллион гривен.

Работникам центра инкриминируют растрату имущества, совершенную в крупном размере и в условиях военного положения (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Им грозит от пяти до восьми лет заключения. В суд уже направили обвинительный акт в отношении служащих Территориального центра социального обслуживания.