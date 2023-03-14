Прокуратура объявила подозрение поставщику, закупившему некачественные консервы для «гуманитарки» на 13,7 млн гривен

14 марта, 14:17
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Гуманитарная помощь жителям Мариуполя от России (Фото:читатели НВ)

Гуманитарная помощь жителям Мариуполя от России (Фото:читатели НВ)

Кировоградская областная прокуратура объявила подозрение руководителю местного предприятия, закупившему некачественные консервы для гуманитарной помощи, предназначавшуюся для регионов боевых действий, на сумму 13.7 млн гривен.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый в мае 2022 года в рамках государственной закупки продовольственных товаров длительного хранения поставил товар ненадлежащего качества. Речь идет о 26 тыс. банок говяжьей консервы, которая использовалась при формировании гуманитарных пакетов, предназначенных для регионов, где продолжаются боевые действия.

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Отмечается, что технические характеристики тушеной консервы не соответствовали требованиям ДСТУ и другим требованиям пищевых продуктов.

Подозреваемый обвиняется в присвоении средств в особо крупных размерах по ч.5 статьи 191 УК Украины, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Гуманитарная помощь Прокуратура бюджетные средства Хищении средств Офис генерального прокурора зона боевых действий

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