«Еще могут быть захоронения». В Быковне не смогут быстро создать военное кладбище 18 августа, 20:03 Быковнянские могилы (Фото:Заповедник Быковнянские могилы)

В заповеднике Быковнянские могилы заявили, что военное мемориальное кладбище невозможно построить в Быковнянском лесу в сжатые сроки, ведь там еще могут быть старые захоронения.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики, ссылаясь на информацию от заповедника.

«Часть территории Быковнянского леса, на которой было запланировано разместить Национальное военное мемориальное кладбище, до сих пор полностью не исследована и может содержать определенное количество еще не обнаруженных захоронений. Учитывая это, а также ряд других объективных причин, построение мемориального кладбища на территории Быковнянского леса в заявленные кратчайшие сроки невозможно», — говорится в сообщении.

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На территории Быковнянского леса был расположен тайный спецучасток НКВД УССР, где происходили захоронения жертв массовых репрессий, расстрелянных в Киеве в 1937—1941 годах.

По оценкам историков, в лесу закопали от 30 до 40 тысяч тел жертв сталинских репрессий.

В Минкульте говорят, что площадь построенного в 2012 году Международного мемориала жертв тоталитаризма 1937−1941 годов не охватывает все возможные места захоронений на территории заповедника.

А поисковые и эксгумационные работы, которые проводились на территории Быковнянского леса в 1971, 1988−1989, 2001−2012 годах, были не тотальными и повсюду тщательными.

То есть недалеко от территории, где хотят создать военное кладбище, может быть еще много неисследованных захоронений и неэксгумированных тел.

«Таким образом, выбранный участок требует основательного археологического исследования, включая тщательные поисковые и эксгумационные работы», — говорят в заповеднике.

В кратчайшие сроки кладбище построить невозможно, учитывая «объективную потребность больших площадей» и необходимость обследования территории.