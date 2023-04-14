Первую очередь Национального военного мемориального кладбища откроют в конце осени 14 апреля, 21:50 Похороны украинского военнослужащего (Фото:Фрайкор)

Первую очередь Национального военного мемориального кладбища откроют в конце осени. Оно будет располагаться на Броварском проспекте в Днепровском районе Киева.

Об этом рассказал первый заместитель министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун.

По его словам, сейчас его министерство работает над передачей земельного участка кладбищу. Порхун говорит, что территорию для строительства уже утвердили.

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А вот музей и другие необходимые постройки для организации почетных захоронений Минветеранов планирует возводить уже после открытия первой очереди.

«Украина должна достойно чтить память погибших защитников и защитниц Украины, которые отдали за независимость нашего государства самое ценное — свои жизни. Они живут в наших сердцах, пока мы их помним», — подчеркнул Порхун.

Законопроект, предусматривающий создание в Украине Национального военного мемориального кладбища, Верховная Рада приняла 31 мая 2022 года. А уже в октябре Кабинет министров принял постановление о создании нового государственного учреждения — Национального военного мемориального кладбища.

Архитектурный комплекс будет включать военное кладбище, музей, ритуальное здание и другие необходимые сооружения для организации почетных захоронений погибших, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Строительство, содержание и охрана территории кладбища будет осуществляться за счет госбюджета. Также на государственные средства будут покрываться расходы на погребение. В проекте госбюджета на 2023 год на строительство и содержание Национального военного мемориального кладбища предусмотрено около 65 млн грн.

Подобные военные мемориальные комплексы существуют в США, Канаде, Франции и Польше.