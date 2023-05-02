Рада поддержала создание в Киеве Национального военного мемориального кладбища 2 мая, 17:01 Верховная Рада (Фото:NV)

Верховная Рада во вторник, 2 мая, поддержала за основу и в целом законопроект № 9240 о создании Национального военного мемориального кладбища в Киеве. Об этом сообщила одна из инициаторов законопроекта, народная депутатка от Слуги народа Анна Пуртова в Telegram-канале.

За законопроект в целом проголосовали 322 нардепа. Пуртова ранее объясняла, что для кладбища предлагают выделить 100 гектаров в Быковнянском лесу на Броварском проспекте (Днепровский район Киева). 8 гектаров уже выделила Киеврада, еще 90 должно было предоставить государство.



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«Для этого нужно дать законодательную возможность изменения целевого назначения земельных участков и урегулировать другие юридические моменты. Именно об этом наш законопроект», — говорила она.

Первый заместитель министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун ранее говорил, что первую очередь Национального военного мемориального кладбища откроют в конце осени, ведомство работает над передачей кладбищу земельного участка.



Ранее 25 тысяч подписей набрала петиция о создании на Аскольдовой могиле в Киеве Пантеона героев Украины. Президент Владимир Зеленский поддержал петицию и направил ее премьер-министру Денису Шмыгалю.