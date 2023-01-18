Падение вертолета возле детсада в Броварах: пять человек пострадали, есть погибшие 18 января, 09:33 18 января в Броварах упал вертолет (Фото:t.me/+EwsK59QDEmVlYjli)

В среду, 18 января в результате падения вертолета возле детсада в Броварах пять человек пострадали, есть погибшие.

Об этом сообщила представитель Главного управления Национальной полиции в Киевской области Ирина Прянишникова в эфире телемарафона.

«Сегодня утром сюда упал, по предварительным данным, вертолет. Сейчас на месте работает полиция, все экстренные службы, а также Нацгвардия. Мы уже эвакуировали часть людей с места происшествия. Нам известно, что есть около пяти пострадавших и есть погибшие», — сказала она.

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Среди детей пострадавших нет, сообщают журналисты Единого телемарафона со ссылкой на пресс-службу полиции Броварского района.

Утром в среду, 18 января, в жилом квартале в Броварах упал вертолет.

Председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба подтвердил, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Во время трагедии в детсаду находились дети и сотрудники. По состоянию на 9.16 всех эвакуировали.