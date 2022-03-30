Запугивают жителей. В Запорожской области оккупанты врут, что Украина «отключила» мобильную связь и интернет — ОГА
Вид на поврежденное здание на территории комплекса Запорожской атомной электростанции в Энергодаре (Фото:Press service of National Nuclear Energy Generating Company Energoatom/Handout via REUTERS)
В Приморске, Запорожской области оккупанты запугивают людей и сообщают дезинформацию о том, что якобы Украина умышленно отключила мобильную связь и интернет.
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Об этом сообщает Запорожская военно-гражданская администрация.
В ведомстве заявили, что оккупанты рассказывают будто государство оставило людей россиянам, а «Россия теперь здесь навсегда».
По данным администрации, похожая антиукраинская пропаганда проводится во всех временно оккупированных городах региона.
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