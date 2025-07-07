Социальная аренда и льготная ипотека. В Киевской области построят жилой квартал для мариупольцев

В Белой Церкви построят жилье для переселенцев из Мариуполя (Фото: Пресс-служба КМБ)

В Белой Церкви Киевской области планируют запустить строительство жилого массива для переселенцев из Мариуполя. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в эфире телемарафона Єдині новини.

Он отмечал, что этот проект будет реализовываться в сотрудничестве с Мариупольским городским советом и будет сочетать два формата: строительство муниципального арендного жилья и льготное ипотечное кредитование. По словам Кулебы, проект в Белой Церкви будет реализован через девять месяцев.

Реклама

Кулеба рассказал, что планируется строительство 1218 квартир, рассчитанных на более 3000 человек. На это уже выделен земельный участок 11 га.

«В квартале будет все необходимое: доступная среда, пространства для детей, сервисы, садики, безопасные общественные зоны. Земельный участок уже выделен, строительство стартует в этом году», — отметил министр.

Министр рассказал, что украинская власть формирует новую жилищную политику. Она заключается в развитии муниципального арендного жилья для людей, чьи дома находятся в зонах ведения боевых действий или на временно оккупированной территории. Первоначально такое жилье будет предоставляться переселенцам, военным, семьям погибших, многодетным семьям, людям с инвалидностью. Аренда однокомнатной квартиры составит 5 тыс. грн.

В понедельник, 7 июля, представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что Кабмин согласовал внедрение экспериментального проекта, направленного на обеспечение жильем переселенцев из Мариуполя.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал запуск экспериментального проекта создания фонда муниципального арендного жилья.