Компенсации за аренду жилья 2025: что изменится для военных в июле

Кабинет министров упростил порядок получения компенсации за аренду жилья для УБД, ветеранов и других лиц, которые защищали Украину.

Постановлением КМ Украины № 722 от 18.06. 2025 года внесены изменения в Порядок выплаты денежной компенсации лицам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, за наем (аренду) жилых помещений.

Как изменился порядок получения компенсации за аренду жилья для военных

1. Заявление с документами для получения компенсации следует подавать в местные органы (структурные подразделения, на которые возложены функции по вопросам ветеранской политики) по адресу наемного жилого помещения. Заявление также может быть подано через ЦНАП.

2. В перечень необходимых документов добавлена выписка из приказа об увольнении со службы в полиции или исключении из кадров ГСЧС — для некоторых лиц.

3. Договор найма (аренды) должен быть заключен в соответствии с требованиями ГК Украины.

4. Во время проверки фактического места жительства местным органом и/или специалистом по сопровождению составляется акт такой проверки в произвольной форме.

5. Видоизменено заявление, которое подается для получения компенсации. Этот документ является приложением к постановлению № 722.

Какой размер компенсации

Напомним, в марте 2025 года в Украине был утвержден порядок денежной компенсации за аренду жилья для граждан, принимавших участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны.

Компенсация назначается 1 раз с даты обращения на срок действия договора, но не более чем на 6 месяцев, в ежемесячном размере, который не превышает:

▪ в городах Днепре, Киеве, Львове, Одессе — 2 прожиточных минимума (в 2025 — 6056 грн);

▪ в областных центрах — 1,5 прожиточного минимума (в 2025 — 4542 грн);

▪ в других населенных пунктах — 1 прожиточный минимум (в 2025 — 3028 грн).

Решение о выплате или отказе в выплате компенсации принимается в течение 10 рабочих дней.