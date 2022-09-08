В Белгороде произошел взрыв на электроподстанции. Город погрузился во тьму — видео

8 сентября, 09:58
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Причины взрыва пока не известны (Фото:Скриншот видео sternenko/Twitter)

Причины взрыва пока не известны (Фото:Скриншот видео sternenko/Twitter)

В ночь на четверг, 8 сентября, в российском Белгороде произошел взрыв на электроподстанции.

Об этом сообщают в соцсетях местные жители, публикуя видео происшествия.

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В результате аварии почти все районы города остался без света и воды.

Внимание: на видео присутствует ненормативная лексика

Видео дня

https://twitter.com/sternenko/status/1567741636737736704
https://twitter.com/alex_bezfam/status/1567717311154364419

«Поскольку из Белгорода россияне постоянно обстреливают Харьков, и несколько раз российские ракеты уже падали на них, я предполагаю, что это россияне и ударили по подстанции», — прокомментировал одно из видео украинский блогер Сергей Стерненко.

https://twitter.com/sternenko/status/1567741672208883715

В то же время официальные причины взрыва на подстанции пока не озвучивались.

Ранее в Белгороде одна из российских ракет, которыми ВС РФ обстреливают украинскую территорию, ударила по самому городу.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Белгород Взрыв Война России против Украины

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