Одна из российских ракет ударила по Белгороду. Инцидент попал на видео 1 сентября, 10:38 Ракета сменила траекторию и взорвалась в одном из районов города (Фото:Коллаж НВ)

В четверг, 1 сентября, в соцсетях появились видео ракетного удара российских войск по собственной территории.

Как сообщается, инцидент произошел прошлой ночью в Белгороде.

Судя по обнародованным кадрам, ВС РФ разместили пусковую установку в черте города, чем подвергли риску местное население.

Видео дня

Итогом этого стало то, что одна из ракет, которые, вероятно, были выпущены по Украине, отклонилась от заданной траектории и, пролетев над жилыми кварталами, упала на землю и взорвалась в одном из районов Белгорода.

Информации о возможных жертвах и разрушениях пока не поступало, однако это может быть связано с тем, что кремлевский режим предпочитает скрывать подобные происшествия.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.