СБУ задержала агента ФСБ «Седого», наводившего ракеты на позиции ВСУ — видео
Злоумышленник передавать РФ разведданные, касавшиеся позиций ВСУ на восточном направлении (Фото:СБУ)
Правоохранители задержали жителя Бахмута Донецкой области, оказавшегося агентом российских спецслужб.
Об этом в среду, 10 августа, сообщили в Службе безопасности Украины.
Злоумышленник был завербован сотрудником 5-й службы ФСБ после начала полномасштабного вторжения РФ, получив оперативный псевдоним «Седой».
Российский агент должен был передавать своему куратору разведданные, касавшиеся дислокации личного состава и военной техники ВСУ на восточном направлении.
Указанные сведения оккупанты использовали для нанесения ударов.
В свою очередь коллаборант после обстрелов отчитывался об их результативности.
Передачу данных с фото, видео и геолокацией он осуществлял через закрытые каналы связи, тщательно скрывая факт сотрудничества со спецслужбой страны-агрессора.
В ходе обыска оперативники СБУ обнаружили у задержанного средства связи с доказательствами коммуникации с представителем ФСБ.
В настоящее время злоумышленник сообщен о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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