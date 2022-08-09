СБУ нейтрализовала сеть кремлевских пропагандистов 9 августа, 14:38 Злоумышленники распространяли фейки и призывали к сотрудничеству с российскими оккупантами (Фото:СБУ)

Сотрудники контрразведки нейтрализовали межрегиональную сеть кремлевских пропагандистов, которые распространяли фейки о ситуации на фронте и призвали граждан сотрудничать с российским захватчиками.

Об этом во вторник, 9 августа, сообщили в Службе безопасности Украины.

Кроме этого, злоумышленники по заданию минобороны РФ разрабатывали провокационные листовки в поддержку российских оккупантов и распространяли их на прифронтовых территориях.

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В Харьковской области кремлевским агентом оказался художник-постановщик одного из местных каналов, который, используя 20-летний профессиональный опыт, разрабатывал макеты открыток и видеоролики, направленные на «морально-психологическую поддержку» рашистов.

Еще несколько членов пропагандистской сети были разоблачены в Днепропетровской и Ровенской областях.

При этом, один из них, кроме распространения антиукраинского контента, продвигал коммунистические идеи и распространял запрещенную в Украине тоталитарную символику.

«В настоящее время всем разоблаченным участникам агентуры сообщено о подозрении в совершении преступлений против государственной безопасности Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», — рассказали в СБУ.

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