СБУ нейтрализовала сеть кремлевских пропагандистов

9 августа, 14:38
Злоумышленники распространяли фейки и призывали к сотрудничеству с российскими оккупантами (Фото:СБУ)

Злоумышленники распространяли фейки и призывали к сотрудничеству с российскими оккупантами (Фото:СБУ)

Сотрудники контрразведки нейтрализовали межрегиональную сеть кремлевских пропагандистов, которые распространяли фейки о ситуации на фронте и призвали граждан сотрудничать с российским захватчиками.

Об этом во вторник, 9 августа, сообщили в Службе безопасности Украины.

Читайте также:
«Российская пропаганда». На Банковой резко ответили на обвинения Amnesty International в адрес ВСУ

Кроме этого, злоумышленники по заданию минобороны РФ разрабатывали провокационные листовки в поддержку российских оккупантов и распространяли их на прифронтовых территориях.

Видео дня

В Харьковской области кремлевским агентом оказался художник-постановщик одного из местных каналов, который, используя 20-летний профессиональный опыт, разрабатывал макеты открыток и видеоролики, направленные на «морально-психологическую поддержку» рашистов.

Читайте также:

В МВД Косово заявили, что Дарья Асламова причастна к дестабилизации ситуации в республике (Фото:Xhelal Sveçla/Facebook) «Шпионка ГРУ»: в Косово задержали российскую пропагандистку

Еще несколько членов пропагандистской сети были разоблачены в Днепропетровской и Ровенской областях.

При этом, один из них, кроме распространения антиукраинского контента, продвигал коммунистические идеи и распространял запрещенную в Украине тоталитарную символику.

«В настоящее время всем разоблаченным участникам агентуры сообщено о подозрении в совершении преступлений против государственной безопасности Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», — рассказали в СБУ.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1556959570261590016
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Российская пропаганда Российская агентура Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Фирменная полочка Borjomi в украинском супермаркете, на которой другая продукция (Фото:Артём Ильин / НВ)
Сюжет
Среди акционеров российский олигарх /
Почему из украинских магазинов исчезла грузинская вода Borjomi и когда она снова появится в продаже
9 августа, 12:54
Компании / Рынки
Девелоперы еще не до конца понимают, какими будут дома с бомбоубежищами (Фото:НВ)
Никонов, Кушнир, Пилипенко /
Какими будут бомбоубежища в новых домах и вырастут ли цены на жилье — три ответа девелоперов
9 августа, 10:20
Ритейл/Недвижимость
Проект по добыче углеводородов Сахалин-2, акционерами которого являются японские корпорации (Фото:Shell)
Нерешительный самурай /
Почему Япония не разрывает нефтегазовые связи с Россией и к каким потерям это уже привело
9 августа, 09:10
Компании / Рынки
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X