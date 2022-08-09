В Харьковском управлении СБУ разоблачили «крота» российских спецслужб 9 августа, 12:00 Российский агент передавал своим кураторам разведданные для ударов по стратегическим объектам (Фото:СБУ)

Сотрудника координационного штаба управления Службы безопасности Украины в Харьковской области уличили в работе на ФСБ.

Об этом во вторник, 9 августа, сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Читайте также: СБУ установила еще трех прокремлевских гауляйтеров в Херсонской области

Злоумышленник устроился в украинскую спецслужбу вскоре после широкомасштабного вторжения РФ.

Благодаря служебному положению он передавал своим кураторам различные разведданные, в том числе о планах ВСУ и правоохранительных органов.

Видео дня

В свою очередь оккупанты использовали эту информацию для передислокации собственных подразделений с целью защиты их от артиллерийских ударов.

Кроме того, благодаря этим сведениям россияне планировали различные диверсии, а также наносили как массированные артиллерийские, так и прицельные ракетные удары по стратегическим объектам Харькова.

До того, как устроиться в СБУ, злоумышленник был чиновником местного городского совета.

«В обмен на сотрудничество враг предоставил „кроту“ гарантии безопасности для него и его семьи, если бы России удалось захватить регион. По данным контрразведки СБУ, собранные сведения агент передавал представителю российских спецслужб через закрытые каналы связи с соблюдением правил конспирации. Правоохранители задержали предателя „на горячем“ — после того, как он попросил представителя спецслужб России нанести удар по объекту, где находится личный состав СБУ», — рассказал Дехтяренко.

В настоящее время российскому агенту уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.