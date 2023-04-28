В Бахмуте достигли паритета в артиллерии благодаря точности Сил обороны — Череватый 28 апреля, 14:40 На Бахмутском направлении украинским защитникам удалось добиться паритета в артиллерии (Фото:Adam Tactic Group/Handout via REUTERS)

На Бахмутском направлении достигнут паритет в артиллерии за счет точности работы Сил обороны.

Об этом в эфире 24 канала сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, у оккупантов остается математическое преимущество в артиллерии, но украинские защитники «максимально точно сверяют цели с данными беспилотников и пытаются их поражать».

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«И по сути достигают паритета тем, что качественно поражают цели», — добавил Череватый.

Бои за Бахмут продолжаются с июля 2022 года. Командующий восточной группировкой ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что удерживание города имеет важное значение для Сил обороны.

