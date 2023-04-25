Генерал Сырский рассказал о значении удержания Бахмута для обороны Украины 25 апреля, 12:28 Командующий восточной группировкой ВСУ Александр Сырский (Фото:t.me/osirskiy)

Бои за город Бахмут Донецкой области имеют важное значение не только для российских оккупационных войск, но и для Сил обороны Украины.



Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил командующий восточной группировкой ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

«В течение нескольких месяцев на этом направлении мы сдерживаем наступление врага и не даем ему увеличивать фронт. Кроме того, мы наносим врагу значительные потери — уничтожаем их самые профессиональные подразделения, вооружение и военную технику», — отметил он.

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Сырский сказал, что дальнейшее удержание Бахмута имеет важное значение для украинской обороны по нескольким причинам:

город является важным узлом обороны, удержание которого обеспечивает устойчивость обороны группировки войск в целом;



Бахмут является удачно размещенной природной крепостью, которая окружена реками и размещена на холмах, что способствует ведению обороны;



также защите города способствует наличие многоэтажной застройки и развитая инфраструктура на левом берегу реки Бахмутовка, где ведут оборону наши войска;



бой за контроль над городом является специфическим видом боевых действий, который требует особых навыков и создает трудности для войск, которые вели наступление в условиях лесостепи;



Бахмут является частью Константиновско-Краматорской агломерации, удержание которой исключает выход противника во фланг и тыл группировок наших войск на Лисичанском и Донецком направлениях.

Заместительница министра обороны Анна Маляр 21 апреля рассказала, что ожесточенные бои за Бахмут продолжаются, российские оккупанты атакуют и уничтожают здания, защитники города обороняются и проводят штурмы.

Сам Сырский накануне сообщал, что украинские бойцы в Бахмуте совершают не только оборонительные действия, а и активно контратакуют.