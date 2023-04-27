Бахмут почти не пригоден для для жизни — Череватый 27 апреля, 20:07 Город Бахмут после российских обстрелов, 21 апреля (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

В результате боевых действий Бахмут стал почти непригодным для жизни из-за значительных разрушений. Гражданских, решивших остаться в городе, трудно эвакуировать.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Он добавил, что даже оккупанты называют город вторым Сталинградом.

«Он (Бахмут, — ред.) существенно уничтожен. Даже сами враги называют его вторым Сталинградом. Возможно, они что-то другое хотят этим сказать, но этим они показали степень уничтожения города. Он на данный момент почти не пригоден для жизни, большинство зданий существенно повреждены», — рассказал Череватый.

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Как отметил спикер Восточной группировки войск, в городе также есть и гражданские, которые отказались покидать свое жилье. Сейчас их трудно эвакуировать из-за интенсивных боевых действий в городской застройке.

Бои за Бахмут продолжаются с июля 2022 года. Командующий восточной группировкой ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что удерживание города имеет важное значение для Сил обороны.

