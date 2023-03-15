Генштаб о ситуации на фронте: Силы обороны отразили более 90 атак, в Бахмуте идут позиционные бои 15 марта, 07:14 За сутки украинские защитники отразили более 90 вражеских атак (Фото:Генштаб)

Оккупационные войска РФ сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на среду, 15 марта.

Основной целью оккупантов остается выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Видео дня

Читайте также: Россия планирует набрать в армию еще 400 тысяч контрактников

За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили более 90 вражеских атак.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Войска РФ сохраняют присутствие вблизи границы Украины, однако формирование наступательных группировок не обнаружено. Продолжается инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. Под обстрелы попали районы Архиповки, Михальчиной Слободы, Колоса и Елино в Черниговской области; Украинское, Зноб-Новгородское, Середина-Буда, Ромашково, Бачевск, Стариково, Волфино, Грабовское и Порозок Сумской области; а также 15 населенных пунктов Харьковской области, среди которых Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Гранов, Глубокое, Красное и Бологовка.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты сохраняют свое военное присутствие в приграничных с Украиной районах для недопущения переброски украинских подразделений на другие направления. Безуспешно пытались прорвать оборону украинских войск. Были обстреляны населенные пункты Двуречная, Гряниковка, Масютовка и Крохмальное в Харьковской области; Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка, Золотаревка и Червонопоповка Луганской области; Спорное и Федоровка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении войска РФ не оставляют попыток захватить Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои Украинские защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Ягодное, Хромовое и Орехово-Васильевка. Под вражеский огонь попали 15 населенных пунктов Донецкой области вблизи линии соприкосновения, среди которых Никифоровка, Васюковка, Миньковка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское и Константиновка.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях оккупанты безуспешно наступали в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Новокалиново, Северное, Первомайское, Новомихайловка, Победа и Водяное Донецкой области. Были обстреляны районы 16 населенных пунктов Донецкой области: Бердичи, Каменка, Авдеевка, Водяное, Нетайлово, Красногоровка, Невельское, Марьинка, Георгиевка, Угледар, Парасковиевка, Очеретино, Орловка, Победа, Пречистовка и Нескучное.

На Запорожском и Херсонском направлениях войска РФ вели оборонительные действия. Обстреляли районы 17 населенных пунктов Запорожской области, вблизи которых ведутся боевые действия, в частности, Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка и Степногорск, а также Пригородное Днепропетровской области, Очаков Николаевской области, 20 населенных пунктов Херсонской области, среди которых Золотая Балка, Михайловка, Качкаровка, Веселое, Ивановка, Никольское, Антоновка, Зеленовка, Днепровское и Херсон.

Заместитель министра обороны Анна Маляр 14 марта сообщила, что на севере Бахмута Донецкой области у ВСУ есть «некоторые значительные успехи».

