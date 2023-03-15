Россия планирует набрать в армию еще 400 тысяч контрактников

15 марта, 04:37
Поделиться:
Уничтоженная российская техника в Буче Киевской области (Фото:Генштаб ВСУ)

Уничтоженная российская техника в Буче Киевской области (Фото:Генштаб ВСУ)

С 1 апреля в России планируется начать новый набор контрактников в армию. Для этого минобороны РФ уже разослало документы по регионам.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Несколько региональных российских СМИ сообщили, что российское минобороны планирует набрать в общей сложности 400 тысяч человек.

Отмечается, что основную работу по набору будут выполнять сотрудники военных комиссариатов, а будут отвечать за выполнение плана губернаторы.

Видео дня

Оккупанты планируют, что в Челябинской и Свердловской областях на профессиональную службу должно прийти по 10 тысяч человек, в Пермском крае - 9 тысяч.

Читайте также:

Также сообщается, что 14 марта жителям Воронежской области начали массово вручать повестки в военкоматы. Власти региона утверждают, что это делается "исключительно для актуализации данных военного учета".

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Армия России Российская армия Контрактники

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X