Россия планирует набрать в армию еще 400 тысяч контрактников
Уничтоженная российская техника в Буче Киевской области (Фото:Генштаб ВСУ)
С 1 апреля в России планируется начать новый набор контрактников в армию. Для этого минобороны РФ уже разослало документы по регионам.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Несколько региональных российских СМИ сообщили, что российское минобороны планирует набрать в общей сложности 400 тысяч человек.
Отмечается, что основную работу по набору будут выполнять сотрудники военных комиссариатов, а будут отвечать за выполнение плана губернаторы.
Оккупанты планируют, что в Челябинской и Свердловской областях на профессиональную службу должно прийти по 10 тысяч человек, в Пермском крае - 9 тысяч.
Также сообщается, что 14 марта жителям Воронежской области начали массово вручать повестки в военкоматы. Власти региона утверждают, что это делается "исключительно для актуализации данных военного учета".