Россия планирует набрать в армию еще 400 тысяч контрактников 15 марта, 04:37 Уничтоженная российская техника в Буче Киевской области (Фото:Генштаб ВСУ)

С 1 апреля в России планируется начать новый набор контрактников в армию. Для этого минобороны РФ уже разослало документы по регионам.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Несколько региональных российских СМИ сообщили, что российское минобороны планирует набрать в общей сложности 400 тысяч человек.

Отмечается, что основную работу по набору будут выполнять сотрудники военных комиссариатов, а будут отвечать за выполнение плана губернаторы.

Видео дня

Оккупанты планируют, что в Челябинской и Свердловской областях на профессиональную службу должно прийти по 10 тысяч человек, в Пермском крае - 9 тысяч.

Также сообщается, что 14 марта жителям Воронежской области начали массово вручать повестки в военкоматы. Власти региона утверждают, что это делается "исключительно для актуализации данных военного учета".

