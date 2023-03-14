У ВСУ сегодня есть значительные успехи на севере Бахмута — Маляр 14 марта, 20:41 Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М119 недалеко от Бахмута (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak/File Photo)

Заместитель министра обороны Анна Маляр во вторник, 14 марта, сообщила, что на севере Бахмута Донецкой области у ВСУ есть «некоторые значительные успехи».

В эфире телемарафона она подчеркнула, что российские оккупанты пытаются захватить Бахмут с нескольких направлений и окружить украинский город. Она акцентировала на том, что бои за город не завершены, и поэтому они могут иметь разную динамику — положительную и отрицательную.

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«Собственно, что такое динамика боевых действий. Это когда есть некоторые незначительные успехи у врага, но в том числе есть и некоторые незначительные успехи (у ВСУ — ред). Вот сегодня были значительные успехи в ВСУ, которые смогли кое-что сделать на севере. Есть и позитивная динамика», — сказала она.

Она подчеркнула, что в Бахмуте уничтожается враг в большом количестве и, таким образом, уменьшаются наступательные возможности врага.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Все участники поддержали продолжение удержания и защиты Бахмута.

Накануне командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский заявил, что ситуация в Бахмуте остается сложной, боевики ЧВК Вагнера пытаются прорваться к центральным районам города.