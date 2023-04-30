В Марьинке и Бахмуте идут уличные бои на минимальных расстояниях — Нацгвардия 30 апреля, 10:30 Бахмут и Марьинка остаются эпицентром боевых действий (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

На Марьинском и Бахмутском направлениях продолжаются уличные бои, иногда на минимальных дистанциях.



Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Нацгвардии Руслан Музычук.

По его словам, в течение недели линия фронта почти не двигалась, и основные усилия по ведению наступательных действий оккупанты сосредоточивают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Видео дня

Музычук отметил, что эпицентром боевых действий остаются Марьинское и Бахмутское направления.

«Здесь действительно наибольшее количество именно штурмовых действий, и здесь, на этих участках, продолжаются уличные бои, иногда на достаточно минимальных дистанциях», — сказал он.



Музычук пояснил, что боевые столкновения происходят на расстояниях менее 100 метров, иногда даже менее 50 метров.

Бои за Бахмут продолжаются с июля 2022 года. Командующий восточной группировкой ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что удерживание города имеет важное значение для Сил обороны.

