Российские оккупанты далеки от захвата «дороги жизни» до Бахмута — Череватый

29 апреля, 22:17
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Украинские военные отражают российские атаки в городе-крепости Бахмут (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Украинские военные отражают российские атаки в городе-крепости Бахмут (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Армия РФ далека к захвату "дороги жизни" в Бахмут, которой поставляются продукты, лекарства, вооружение и другие необходимые вещи для украинских военных и гражданских в городе.

Об этом в комментарии изданию ZN.UA сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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«Россияне уже несколько недель говорят о захвате „дороги жизни“, как и о постоянном огневом контроле над ней. На самом деле все по-другому. Да, там действительно сложно, ведь их попытки захватить дорогу продолжаются, как и попытки установить огневой контроль. Но благодаря военным Сил специальных операций, артиллеристам, Силы обороны не дают россиянам "обрезать" нашу логистику», - подчеркнул Череватый.

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Он отметил, что инженерами и специалистами по логистике прокладываются новые пути, позволяющие доставлять в Бахмут оружие, медикаменты, еду, боеприпасы, а также забирать раненых.

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«Идут тяжелые бои, но нет никакой паники или неконтролируемости. Все действуют согласно предопределенным заранее сценариям. Ситуация полностью контролируется Генштабом, плюс мы видим все намерения противника и предупреждаем их огнем. Все это в комплексе позволяет держать Бахмут дальше», – добавил Череватый.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бахмут Война России против Украины

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