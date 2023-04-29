Российские оккупанты далеки от захвата «дороги жизни» до Бахмута — Череватый 29 апреля, 22:17 Украинские военные отражают российские атаки в городе-крепости Бахмут (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Об этом в комментарии изданию ZN.UA сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.



«Россияне уже несколько недель говорят о захвате „дороги жизни“, как и о постоянном огневом контроле над ней. На самом деле все по-другому. Да, там действительно сложно, ведь их попытки захватить дорогу продолжаются, как и попытки установить огневой контроль. Но благодаря военным Сил специальных операций, артиллеристам, Силы обороны не дают россиянам "обрезать" нашу логистику», - подчеркнул Череватый.

Видео дня

Он отметил, что инженерами и специалистами по логистике прокладываются новые пути, позволяющие доставлять в Бахмут оружие, медикаменты, еду, боеприпасы, а также забирать раненых.

«Идут тяжелые бои, но нет никакой паники или неконтролируемости. Все действуют согласно предопределенным заранее сценариям. Ситуация полностью контролируется Генштабом, плюс мы видим все намерения противника и предупреждаем их огнем. Все это в комплексе позволяет держать Бахмут дальше», – добавил Череватый.